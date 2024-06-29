Германия — Дания: прогноз Романа Гутцайта на матч Евро-2024

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Дания.

Ставка: победа Германии и ТБ 1.5 за 2.05.

«В матче 1/8 финала предстоящего чемпионата Европы хозяева турнира будут играть против датчан. Датчане, честно говоря, меня на этом Евро совсем не впечатлили. Как хороши они были на предыдущем чемпионате Европы, где дошли до полуфинала, и так невзрачно играет Дания на этом Евро.

Все матчи в группе датчане завершили вничью. Дважды они сыграли со счётом 1:1 и в последнем туре против Сербии — 0:0. При этом нельзя сказать, что Дания показывает какой-то умопомрачительный футбол, как, например, Австрия. Поэтому совершенно нет никаких оснований считать, что датчане могут выбить хозяев турнира — сборную Германии.

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Юлиан Нагельсман решил сохранить стартовое сочетание на матч 3-го тура группового этапа со Швейцарией, который не имел большого турнирного значения для сборной Германии. И сохранил это сочетание Нагельсман для того, чтобы не пропадал игровой ритм у тех футболистов, которые, очевидно, и против Дании в 1/8 финале выйдут на поле в стартовом составе.

Кажется, что немцы в этом матче с датчанами должны быть похожи на себя образца 1-го и 2-го тура группового этапа, потому что игра против Швейцарии совершенно точно Нагельсману и болельщикам немецкой команды понравиться не могла. Поэтому думаю, что Германия сможет добиться выхода в 1/4 финала, а в ворота датчан влетят минимум два мяча. Мой прогноз на эту встречу – победа Германии и тотал матча больше полутора», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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