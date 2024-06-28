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Удиви Слуцкого и Дзюбу и получи фрибет 100 000 рублей от «Лиги Ставок»!

Удиви Слуцкого и Дзюбу и получи фрибет 100 000 рублей от «Лиги Ставок»!
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Букмекерская компания «Лига Ставок» запустила конкурс, три победителя которого получат фрибеты 100 000 рублей. Сними свой #ЛигаСтавокЕвроГол, выложи в социальные сети и получи главный приз.

Чтобы принять участие в конкурсе, нужно подписаться на телеграм-канал «Лиги Ставок» и до 14 июля выложить видео со своим голом в VK Клипы или YouTube Shorts с хештегом #ЛигаСтавокЕвроГол. К конкурсу допускаются участники от 18 лет.

В конкурсе будет три победителя. Одного из них выберут амбассадоры «Лиги Ставок» Артём Дзюба и Леонид Слуцкий. Вторым победителем станет ролик, набравший наибольшее число просмотров. А третьего выберут народным голосованием среди подписчиков социальных сетей букмекера. Каждый из победителей получит фрибет в размере 100 000 рублей. Итоги конкурса подведут 31 июля.

Покажи мастерство и креатив на футбольном поле и выиграй 100 000 рублей от «Лиги Ставок»!

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