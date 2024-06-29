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Букмекеры оценили шансы сборной Швейцарии выбить Италию с Евро-2024

Букмекеры оценили шансы сборной Швейцарии выбить Италию с Евро-2024
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29 июня на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Швейцария — Италия. Начало игры — в 19:00 мск.

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Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «лазурной команде»: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 2.60. Успех швейцарцев оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 2.85.

Аналитики уверены, что матч Швейцария — Италия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55.

Если забьют швейцарцы, сыграет коэффициент 1.58. Гол итальянцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Выход Швейцарии в четвертьфинал оценён в 2.25, проход Италии доступен за 1.70.

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