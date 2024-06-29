Эксперты назвали шансы сборной Дании выбить Германию в 1/8 финала Евро-2024

29 июня состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Германия — Дания. Начало – в 22:00 мск.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами бундестим: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.63. Успех датчан оценивается в 6.10. На ничью по итогам основного времени дают коэффициент 3.94.

Букмекеры считают, что игра Германия — Дания не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82.

Если забьют немцы, сыграет коэффициент 1.15. Гол датчан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.03.

Ставки на проход сборной Дании в четвертьфинал принимаются с коэффициентом 3.70, это примерно 26% вероятности. Шансы сборной Германии на выход в следующую стадию оценены в 1.31 (74%).