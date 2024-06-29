Германия — Дания: прогноз «Чемпионата» на матч плей-офф Евро-2024

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч плей-офф Евро-2024 Германия — Дания.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.82.

«Алая гвардия» играет на Евро-2024 осторожно в защите, но при этом активно прессингует. Несмотря на то что датчане в каждом матче группового этапа били по воротам чаще соперника, забить удалось лишь два мяча. Большое влияние на игру оказывает ветеран Кристиан Эриксен. Полузащитник записал на свой счёт гол во встрече со Словенией и хорошо поработал в прессинге в матче с англичанами, но вот талантливая молодёжь своего лидера не поддержала.

Расмус Хойлунд и Йонас Винд стараются, и упрекнуть их в отсутствии мотивации нельзя, но уровень игры невысокий. У главного тренера «алой гвардии» Каспера Юльманна на Евро-2024 очень интересная тактика. Можно вспомнить хотя бы, как рассыпалась защита англичан при датских атаках. Они могли забить больше, чем один гол. Всё дело в плохой реализации.

Хотя Германия и имеет преимущество в индивидуальном мастерстве, а Джамал Мусиала находится в великолепной форме, с Данией справиться будет крайне сложно. Плотная оборона и прессинг в центре поля создадут проблемы Тони Кроосу, ответственному за развитие атак, поэтому мы предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мяча за 1.82.