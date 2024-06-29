Швейцария — Италия: прогноз «Чемпионата» на матч 1/8 финала Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч плей-офф Евро-2024 Швейцария — Италия.

Ставка: проход сборной Швейцарии в четвертьфинал за 2.25.

Групповой этап швейцарцы завершили без поражений. Они победили неуступчивых венгров (3:1), сыграли вничью с Шотландией (1:1) и Германией (1:1). Группа подопечным Мурата Якина досталась непростая, но они вышли в плей-офф с высоко поднятой головой, заставив болельщиков гордиться.

«Красные крестоносцы» продемонстрировали очень слаженный красивый командный футбол. Приятное впечатление после себя оставили многолетние лидеры сборной — Шердан Шакири и Гранит Джака. Их влияние на игру и атмосферу в раздевалке трудно переоценить.

Сборная Италии выглядит очень вяло. Она будто бы совсем не голодна до побед. С такими данными в победу «лазурной команды» в грядущем матче верится с трудом. Она, откровенно говоря, вымучивает результаты.

Заключить пари на выход швейцарцев в 1/4 финала Евро-2024 можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.25. Мурат Якин лучше готов к началу плей-офф, чем Лучано Спаллетти. «Лазурная команда», в отличие от сборной Швейцарии, не выглядит сплочённо.

По уровню состава «красные крестоносцы» немного уступают «лазурной команде». Зато в плане моральной устойчивости и настроя они смотрятся в разы предпочтительнее. В плей-офф многое будет зависеть от характера. Италия на данном этапе не видится сборной, которая способна его проявить.