Швейцария — Италия: прогноз с коэффициентом 2.90 на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Евро-2024 Швейцария — Италия.

Ставка: ничья в основное время за 2.90.

Сборная Швейцарии чуть не вырвала первое место в группе у команды-хозяйки чемпионата Европы сборной Германии и однозначно заслужила место в плей-офф. С другой стороны, имеем сборную Италии, которая за три тура выдавила из себя три гола при среднем владении мячом чуть больше 50%. В 1/8 финала итальянцы тоже сыграют по праву, но отнюдь не в роли фаворита.

Ждать зарубы в прямом её проявлении мы бы не стали. Скорее всего, матч пройдёт выверенно со стороны швейцарцев и осторожно со стороны итальянцев. Если не сказать — трусливо. Ровно три удара в створ в среднем за матч на групповом этапе — скромно даже для такой группы, где была «Скуадра адзурра».

В первом тайме, вероятно, команды будут прощупывать друг друга, сведя к минимуму рискованные атаки. Не исключено, что в итоге загонят игру не только в дополнительное время, но и в послематчевую серию. А там уже у кого сил и удачи останется больше.

К слову, на прошлом Евро швейцарцы, ещё с Владимиром Петковичем, похожим образом прошли сборную Франции и оказались в четвертьфинале. Тренерский штаб понял, что единственный способ успешно сыграть против гранда — отдать мяч, грамотно обороняться и использовать свои шансы. Думается, в этот раз будет примерно так же, ведь Мурат Якин тоже далеко не дурак.

Однако если французы знали, как обращаться с мячом, и умели это делать хладнокровно, то уверенности в подопечных Лучано Спаллетти куда меньше. Исходя из этого, мы бы выбирали между ничьей в основное время и нулевой форой на Швейцарию. При условии, конечно, что не вмешаются судьи или нелепая случайность.