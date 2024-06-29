Швейцария — Италия: прогноз Константина Генича на игру плей-офф Евро-2024

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Евро-2024 Швейцария — Италия.

Ставка: ничья за 3.00.

«В Берлине пройдёт матч между Швейцарией и Италией. Команды не нуждаются в дополнительном представлении.

Швейцария была хороша на групповой стадии, не проиграв ни одного матча. Италия провела этот раунд волнообразно. Был хороший отрезок в первом тайме с Албанией, был провальный матч с Испанией и драматическая развязка с голом Дзакканьи в матче с Хорватией.

Не знаю, какая будет Италия в матче со Швейцарией. Команды часто играли друг с другом. В предстоящем матче у Италии не будет Калафьори, у Швейцарии не будет Видмера из-за дисквалификации.

У Швейцарии очень быстрая группа атаки. У Якина в целом вся команда по лекалам. Но в тренерском штабе есть итальянский тренер, который очень много делает в плане тактики, поэтому против Спаллетти будет итальянский тренер.

Швейцария играет в три центральных защитника. Не исключаю, что и Италия будет играть в три центральных защитника. Это будет плотный и тесный футбол без большого количества моментов. Спаллетти наверняка понимает, что ввязываться в энергозатратный футбол на этой стадии против Швейцарии, наверное, не стоит.

Я думаю, что будет «низ», вряд ли будет большое количество голов. Можно сыграть тотал матча 1–2 гола, но исключать 0:0 совсем не стоит. Тут напрашивается ставка просто на ничью. Меньше на этом Евро у букмекеров ничья оценивалась в матче Словакии и Румынии. Они так и сыграли. Тут также очень вероятен такой исход, и если такой низкий кэф на это событие, то оно очень вероятно», — приводит слова Генича «РБ Спорт».