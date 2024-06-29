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Швейцария — Италия: прогноз Андрея Лаврентьева на игру 1/8 финала Евро-2024

Швейцария — Италия: прогноз Андрея Лаврентьева на игру 1/8 финала Евро-2024
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Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Евро-2024 Швейцария — Италия.

Ставка: Италия не проиграет за 1.60.

«Сегодня обсуждаем матч Швейцарии и Италии в рамках 1/8 финала Евро. Есть вопросы у Спаллетти к игре своей команды и в подготовке к предстоящему матчу. Интересно, что если бы Дзакканьи не забил гол Хорватии на последней минуте, то в итоге итальянцы не вышли бы в плей-офф.

Неважно чувствует себя Барелла, недомогание у Бастони. Димарко беспокоит икроножная мышца, из-за чего, говорят, он невнятно провёл матч с Италией. Самое главное, что Калафьори пропустит матч из-за перебора жёлтых карточек. У Спаллетти два вопроса — выбор игроков и выбор схемы.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В матче с Хорватией итальянцы играли по схеме 3-5-2. Пока не совсем известна и линия нападения. Всё это будет известно позже. У Швейцарии абсолютно комплиментарная пресса в Италии. Причём похвала увеличивается. В матче с Германией Швейцария вовсе удивила всех и линия нападения вполне может удивить любого соперника.

Не могу сказать, что Швейцария является фаворитом в матче с Италией, но уж точно представляет собой опасного соперника. Швейцария производит более целостное впечатление. Италия, в свою очередь, может сыграть сердцем и может совершить подвиг. Обе команды пропускали в групповом раунде и позволяли создавать моменты у своих ворот. Это же можно ждать и в предстоящем матче. Италия не проиграет», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».

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