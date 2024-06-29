Швейцария — Италия: ставка Игоря Семшова на матч 1/8 финала чемпионата Европы

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Швейцария — Италия.

Ставка: проход Италии за 1.70.

«Наконец, мы дождались самого интересного, что только есть в футболе, — плей-офф. И уже на стадии 1/8 финала, куда вышли 16 из 24 участников группового этапа, мы увидим несколько интересных матчей. Относится ли к ним противостояние Швейцарии — Италия? Безусловно.

Швейцарцы под руководством Мурата Якина достаточно уверенно прошли групповой этап, а в 3-м туре едва не выиграли у самой Германии (1:1). Немцы ушли от поражения после гола Дана Ндоя только в компенсированное время.

А вот итальянцы вышли туда со скрипом. Впрочем, обычно время для них наступает как раз в играх навылет. А завершили первый раунд подопечные Лучано Спаллетти практически эпическим голом Маттиа Дзакканьи на 90+8-й минуте в игре с Хорватией (1:1).

В предстоящем поединке скажется опыт Италии вытаскивать такие игры.

Сборная Италии победит. Возможно, по пенальти», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».