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Швейцария — Италия: ставка Людаса Румбутиса на матч Евро-2024 29 июня

Швейцария — Италия: ставка Людаса Румбутиса на матч Евро-2024 29 июня
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Известный белорусский тренер Людас Румбутис дал прогноз на матч Евро-2024 Швейцария — Италия.

Ставка: проход Швейцарии за 2.25.

«Швейцария на этом турнире смотрится достаточно солидно. Точность передач выше 80 процентов, хорошо действует опытный голкипер Зоммер. Часто били по воротам, забили пять мячей — это больше, чем у многих номинальных фаворитов. Ярко действуют игроки атаки Ндой и Эмболо. Думаю, что и с итальянцами у Швейцарии будут хорошие моменты впереди.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У Италии видны проблемы в обороне. Потому что защитники часто вынуждают вступать в игру Доннарумму, у которого на групповом этапе 12 сейвов. Для всегда строгой в обороне Италии это многовато. Голов Италия забивает мало, и моменты даются тяжело. Плюс не сыграет защитник Калафьори, который неплохо смотрелся в группе. Швейцария знает, как обходить Италию. Ведь на ЧМ-2022 они были в одной группе и швейцарцы отправили в стыковые матчи итальянцев. Надеюсь, что и сейчас «крестоносцы» пройдут дальше», — приводит слова Румбутиса «ВсеПроСпорт».

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