Швейцария — Италия: ставка Александра Мостового на игру 1/8 финала Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Швейцария — Италия.

Ставка: 1:1 за 4.90.

«Швейцария и Италия сойдутся в первом матче 1/8 финала Евро-2024. Довольно интересная пара – у них примерно равные шансы на выход в четвертьфинал.

Многие от Италии ждали более внятных результатов в группе. Да, соперники были не из простых – Испания и Хорватия. Только Албания не вызывала никакого страха, но даже она доставила определенные трудности подопечным Спаллетти. По итогу, албанцев команда обыграла 2:1, Испанцам всухую проиграла 0:3, а с хорватами поделила очки – 1:1. Особенно последняя игра вышла эмоциональной. У Хорватии решалось, выйдет она в плей-офф или нет. Если бы не Доннарумма, скорее всего, подопечные Далича одолели бы Италию. Ну и в очередной раз мы убедились, что футбол не всегда справедлив – единственный гол сборная забила на последних минутах.

Швейцария, в целом, своими результатами не удивила. Возможно, она даже немного «прыгнула выше головы». Ведь Германии в последнем туре коллектив смог не проиграть – 1:1. Впрочем, на тот момент у немцев особо мотивации не было, на поле вышли резервисты. Но подопечные Якина все равно смотрелись неплохо, как и в матчах с Венгрией (3:1) и с Шотландией (1:1).

Мне кажется, Италии тут будет очень трудно. Швейцария – неудобный для нее соперник. Команда Якина умеет прессинговать, а также играть от обороны. Итальянцы будут много с мячом, но пока не складывалось впечатления, что они знают, что с ним делать. Первым номером «лазурной армии» тяжело играть.

Не думаю, что в основное время они определят победителя. Ставлю на точный счет 1:1», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».