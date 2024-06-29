Швейцария — Италия: ставка Романа Павлюченко на игру первого раунда плей-офф Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Швейцария — Италия.

Ставка: победа Италии и ТМ 3.5 за 2.95.

«В 1/8 финала Евро-2024 встретятся Швейцария и Италия. Как по мне, примерно равный матч. Не вижу очевидного фаворита тут, даже несмотря на статус итальянцев.

Италия показала в групповом этапе крепкие результаты. У нее была сложная группа — бегущая и атакующая Испания, опытная Хорватия, недооцененная Албания. И, в принципе, со всеми итальянцы смотрелись не так плохо. Да, с Испанией конкурировать подопечным Спаллетти было трудно. Но свои моменты команда имела, а пропустила только один мяч — 0:1. С Хорватией в последнем туре тоже была тяжелейшая игра, соперник боролся за выживание и отрезками давил на «лазурную армию». Но Италия справилась, забив в концовке — 1:1.

Швейцария тоже, в общем-то, не дала поводов сомневаться в своем уровне. Сборная выглядела неплохо на фоне Германии, Шотландии и Венгрии. Особенно с немцами и шотландцами тяжелые игры были у подопечных Мурата Якина. Но и там, и там швейцарцы грамотно играли, имели свои моменты. Шакири забил один из самых классных мячей этого Евро, Зоммер в воротах спасал сборную.

В целом, действительно трудно предсказать, как тут будут развиваться события. Думаю, нас точно ждет не слишком результативная игра. Кто забьет — тот и победит. Счет будет примерно 1:0 или 2:0. Но если все же выбирать фаворита, то я отдаю предпочтение Италии. Как по мне, она имеет определенный уровень, который позволит ей одолеть Швейцарию.

Так что моя ставка тут — победа Италии и тотал меньше 3.5 голов с коэффициентом 2.95», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».