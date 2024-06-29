Швейцария — Италия: прогноз Семёна Зигаева на игру Евро-2024 в Берлине

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Швейцария — Италия.

Ставка: Италия не проиграет и ТМ 2.5 за 1.85.

«Швейцария была близка к тому, чтобы выиграть тяжелейшую группу с Германией, Венгрией и Шотландией. Не хватило совсем чуть-чуть, в игре последнего тура с немцами, они вели до самых последних минут, отличился Ндойе. Однако удержать минимальное преимущество не получилось, проводящий отличный сезон Никлас Фюллькруг сделал счёт 1:1 и лишил Швейцарцев первого места.

Италия запрыгнула в последний вагон квалификации в плей-офф. Игра с Хорватией была решающей в борьбе за выход из группы и, как оказалось потом, в случае поражения Италия рисковала остаться в двойке худших команд с третьих мест. Решающий гол на счету Матиии Дзакканьи, он удивительным по точности ударом сравнял счёт в игре с Хорватией и обеспечил своей сборной второе место в группе.

Обе команды достаточно опытны, но Италия действующий чемпион, для них вылет в 1/8 будет позором, мы ещё не видели от них по-настоящему классной игры, это должно произойти как раз в плей-офф. Ставка: Италия не проиграет и тотал меньше 2,5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».