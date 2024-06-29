Швейцария — Италия: прогноз Виктора Гусева на встречу 1/8 финала Евро-2024

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Швейцария — Италия.

Ставка: ничья за 2.99.

«Швейцария, которой в матче 1/8 финала в Берлине будут противостоять нынешние владельцы трофея, попала в одну четвёрку с хозяевами, но набрала всего на два очка меньше Германии и сыграла с ней вничью.

А также с ходу уверенно победила Венгрию, до последнего считавшуюся потенциальным участником плей-офф. Ну, а в ничейной игре с шотландцами был досадный автогол. Аканджи из «Манчестер Сити» в центре защиты и Джака из «Байера» в середине поля — надёжная ось, которая ещё и обеспечивает быстрый переход в атаку, к стремительным нападающим.

В отборочном цикле, где швейцарцы в группе заняли второе место после Румынии, они из 10 матчей пять завершили вничью. 24 (!) из 60 личных встреч Швейцария — Италия тоже не выявили победителя. Это удивительный показатель — при исторически значительно более мощной «скуадре адзурре» с её 29 победами. Вот и пять из шести последних матчей завершились вничью, в том числе две отборочные игры чемпионата мира (0:0 и 1:1). Умение обеих команд действовать от обороны и нежелание рисковать может сделать матч на выбывание предельно закрытым.

Италия, в отборе на нынешний Евро проиграв только Англии, оставила позади по личным встречам Украину. В Германии итальянцы вышли в плей-офф из «группы смерти», которая, впрочем, оказалась не такой страшной. Хотя победа над Албанией была одержана с минимальным счётом, а хорватам не хватило секунд, чтобы отправить Италию на третье место. Обе команды в групповых матчах ни разу не уходили с поля без пропущенного мяча — по одному в каждом. Особый разговор — про три итальянских. Это полученный уже на первой минуте в стартовом матче от Албании, это автогол с Испанией и это гол от Модрича, забитый им, пока итальянцы ещё радовались не забитому им же пенальти.

И хотя оборона Италии, даже после ухода из сборной её легенд и травм двух новых центральных непосредственно перед Евро, всё равно, как всегда, выглядит хорошо, проблемы с потерей концентрации, несомненно, есть. Да и потеря Калафьори тут может стать важным фактором. Кстати, если дело дойдёт до послематчевых пенальти, Швейцарии будет сложно. Ведь лучший футболист предыдущего Евро Доннарумма снова надёжен и традиционно справляется с пенальти. Тут его визави Зоммер не так искусен, а вот отстоять свои ворота в игровое время он тоже вполне способен. Тем более, что атака Италии пока выглядит слабовато. Хотя индивидуальное мастерство и опыт чемпионов Европы может скомпенсировать этот недостаток. Ничья», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».