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Германия — Дания: прогноз Павла Погребняка на игру 1/8 финала чемпионата Европы

Германия — Дания: прогноз Павла Погребняка на игру 1/8 финала чемпионата Европы
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Дания.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.78.

«Начинается самое интересное на Евро. Интрига есть в каждом из матчей 1/8 финала. Обсудим игру между Германией и Данией.

Немцы — хозяева Евро и были обязаны выходить в плей-офф. У многих были сомнения относительно перспектив сборной после провала на чемпионате мира. Этот турнир особенный для Германии — и она может реабилитироваться после своих неудач.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Играть против Дании придется не самым боевым составом. У Рюдигера травма. Однако есть легендарный Тони Кроос.

Дания вышла из группы, сыграв все три матча вничью. Группа D была супернерезультативной и вызвала разочарование у сторонников футбола. У Дании есть несколько суперзвёзд, которые отлично обостряют игру. В первую очередь речь идёт об Кристиане Эриксене. Думаю, что голевой феерии мы не увидим в этой игре, поэтому моя ставка — ТМ 2.5», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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