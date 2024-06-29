Германия — Дания: ставка Александра Мостового на игру плей-офф Евро-2024

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Евро-2024 Германия — Дания.

Ставка: победа Германии 2:1 за 7.60.

«Германия и Дания сойдутся в 1/8 финала Евро-2024 29 июня. Да, тут фаворит всем очевиден. Впрочем, «лёгкой прогулки» для хозяев турнира я не предвижу. Думаю, датчане постараются воспользоваться своим шансом.

Германия в целом не особо удивила в групповом этапе. От неё ждали побед, ждали доминирующих игр. Это команда Нагельсмана и показала, особенно в 1-м туре – 5:1 с Шотландией. Да, потом последовали не такие яркие и богатые на события матчи с Венгрией (2:0) и со Швейцарией (1:1). Впрочем, там бундестим уже копила силы, готовясь к плей-офф.

Дания же ровно прошла групповой раунд – три ничьих в трех встречах. В том числе сумела команда не проиграть Англии – 1:1. В том матче «алая гвардия» даже могла за победу побороться. Но в этом заслуга самих англичан, которые сейчас играют по счёту и отдают мяч сопернику, едва забив. В других встречах не всё получалось у датчан в атаке – не смогли они обыграть Словению (1:1) и Сербию (0:0), хотя такая возможность была.

Да, уровень Дании в Европе не такой низкий. Попадись ей более простой соперник в 1/8, команда могла бы и пройти дальне. Но с Германией явно будет очень трудно. Мотивация у немцев – запредельная. Опытных игроков в команде много – они не дадут молодёжи расслабиться и позволить датчанам управлять ситуацией. Преимущество своего поля сильно влияет.

Ставлю на победу Германии с точным счётом 2:1», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».