Германия — Дания: прогноз Семёна Зигаева на матч Евро-2024 29 июня

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Дания.

Ставка: Германия не проиграет и ТМ 2.5 за 2.00.

«Один из главных фаворитов всего чемпионата чуть было не потерял первую строчку в своей группе. В первых двух турах Германия набрала шесть очков, но перед последним туром всё ещё не гарантировала себе первое место. Всё решалось в очной игре со Швейцарией, где первый тайм команда Нагельсмана точно не может занести к себе в актив. Ндой открыл счёт, к перерыву Германия уступала.

Во втором тайме долго не удавалось забить, и тогда своё слово вновь взял Никлас Фюллькруг, на 90+2-й минуте нападающий здорово разобрался и сравнял счёт в такой сложной игре. Немцы занимают первую позицию.

Датчане, видимо, решили пойти по победному пути Португалии-2016. Три ничьих в трёх матчах и квалификация в 1/8. При этом до последнего не было понятно, кто окажется выше, Словения или команда Каспера Юльманна. Решающим фактором стала лишняя жёлтая карточка, которую заработал кто-то из штаба словенцев. По правилу fair play выше стоит Дания. Мне кажется, игра не получится особенно яркой, а решающим фактором могут стать болельщики, немцы всё же играют дома. Германия не проиграет + тотал меньше 2.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».