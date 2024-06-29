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Германия — Дания: ставка Игоря Семшова на матч Евро-2024 в Дортмунде

Германия — Дания: ставка Игоря Семшова на матч Евро-2024 в Дортмунде
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Германия — Дания.

Ставка: победа Германии с форой (-1) за 2.03.

«Сборная Германии прекрасно прошла групповой этап. Хотя в третьем туре и едва ушла от поражения в игре со Швейцарией (1:1), она заняла первое место в своей группе. Ну а в третьем туре команду Юлиана Нагельсмана спас Никлас Фюллькруг.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А вот сборная Дании вышла в 1/8 финала без единой победы и забив всего два мяча. В игре со Словенией их и вовсе не было — 0:0. И как команда Каспера Юльманна будет играть против Германии? В обороне и на контратаках. Но это датчанам вряд ли поможет.

Сборная Германии выиграет с разницей в один-два мяча», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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