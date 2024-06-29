Германия — Дания: ставка Романа Павлюченко на матч чемпионата Европы по футболу

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Германия — Дания.

Ставка: победа Германии и ТБ 2.5 за 2.75.

«Германия и Дания встретятся 29 июня в 1/8 финала Евро-2024. Ну тут, конечно, «немецкая машина» обязана выигрывать. Да, датчане явно будут готовы дать отпор. Но против такого соперника им не на что рассчитывать, я думаю.

Бундестим заранее все вопросы в своей группе решила. Уже после 5:1 с Шотландией в 1-м туре всё было, в принципе, ясно. Да, затем последовали более тяжёлые игры — 2:0 с Венгрией и 1:1 со Швейцарией. Но там тренерский штаб во главе с Нагельсманом ротировал состав, сборная играла не так слаженно. В целом впечатления от команды всё равно очень хорошие, она явно претендует как минимум на финал турнира.

Дания тоже показала в группе определённый уровень. Команда ни разу не проиграла, правда, и не выиграла. Она трижды сыграла вничью — 1:1 со Словенией, 1:1 с Англией и 0:0 с Сербией. Да, в некоторых встречах немного не хватило датчанам рвения и результативности в атаке. Почти во всех матчах были моменты у «алой гвардии», которые нужно было реализовывать. Но зато в обороне чётко отработал коллектив Каспера Юльманна. Итог — вторая позиция в квартете и выход в плей-офф.

Но сразу же Дания попала на топового противника. Обыграть ей Германию будет очень трудно. Но датчане уже показали в групповом раунде, что готовы терпеть, готовы сдерживать соперника. Класс немцев выше, и они с большой вероятностью выиграют тут. Но я, помимо этого, ещё жду результативного противостояния», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».