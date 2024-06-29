Германия — Дания: коэффициенты и прогнозы на матч Евро-2024 29 июня

29 июня состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Германия — Дания. Начало – в 22:00 мск.

Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами бундестим: поставить на победу немцев можно с коэффициентом 1.63. Успех датчан оценивается в 6.10. На ничью дают коэффициент 3.94.

Смотреть матч Евро-2024 Германия — Дания можно будет на канале «Матч!».

Букмекеры считают, что игра Германия — Дания не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.07, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Если забьют немцы, сыграет коэффициент 1.15. Гол датчан доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.72. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.03.

Германия удержала итоговое первое место в группе А Евро-2024. Начала бундестим с двух уверенных побед в матчах с Шотландией (5:1) и Венгрией (2:0), а в заключительной встрече со Швейцарией (1:1) впервые на турнире столкнулась со сложностями.

Германию выручил обыкновенный навал, при котором в нападение перешёл номинальный защитник Антонио Рюдигер. Никлас Фюллькруг вышел на замену, нашёл возможность для удара и сравнял счёт. Но впервые на Евро-2024 соперник нашёл способ противодействия схеме Нагельсмана с пятью активными хавбеками и агрессивным прессингом. Мурат Якин внимательно изучил соперника и плотно закрыл центр поля.

«Алая гвардия» играет на Евро-2024 осторожно в защите, но при этом активно прессингует. Несмотря на то что датчане в каждом матче группового этапа били по воротам чаще соперника, забить удалось лишь два мяча. Большое влияние на игру оказывает ветеран Кристиан Эриксен. Полузащитник записал на свой счёт гол во встрече со Словенией и хорошо поработал в прессинге в матче с англичанами, но вот талантливая молодёжь своего лидера не поддержала.

Расмус Хойлунд и Йонас Винд стараются, и упрекнуть их в отсутствии мотивации нельзя, но уровень игры невысокий. У главного тренера «алой гвардии» Каспера Юльманна на Евро-2024 очень интересная тактика. Можно вспомнить хотя бы, как рассыпалась защита англичан при датских атаках. Они могли забить больше, чем один гол. Всё дело в плохой реализации.