Швейцария — Италия: коэффициенты и прогнозы на матч 1/8 финала Евро-2024 29 июня

29 июня состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Швейцария — Италия. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «лазурной команде»: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 2.60. Успех швейцарцев оценён в 3.50. Ставки на ничью принимаются за 2.85.

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Аналитики уверены, что матч Швейцария — Италия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.55. Если забьют швейцарцы, сыграет коэффициент 1.58. Гол итальянцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Групповой этап швейцарцы завершили без поражений. Они победили неуступчивых венгров (3:1), сыграли вничью с Шотландией (1:1) и Германией (1:1). Группа подопечным Мурата Якина досталась непростой, но они вышли в плей-офф с высоко поднятой головой, заставив болельщиков гордиться.

«Красные крестоносцы» продемонстрировали очень слаженный красивый командный футбол. Приятное впечатление после себя оставили многолетние лидеры сборной — Шердан Шакири и Гранит Джака. Их влияние на игру и атмосферу в раздевалке трудно переоценить.

У сборной Италии качество футбола хуже. Лучано Спаллетти нужно время на то, чтобы выстроить эффективно функционирующую систему. После его назначения в игре национальной команды всё время происходят положительные изменения, но от «лазурной команды» ждут большего.

Итальянцы с трудом и не без везения миновали как квалификацию на Евро-2024, так и групповой этап. Они победили Албанию (2:1), пропустив самый ранний гол в истории чемпионатов Европы, сыграли вничью с Хорватией (1:1) и проиграли Испании (0:1). Также стоит выделить ничью в матче отбора с Украиной (0:0).