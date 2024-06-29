Швейцария – Италия: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Швейцария – Италия.

Ставка: Швейцария забьёт за 1.55.

«Швейцария – одно из приятных впечатлений группового этапа. Команда экс-тренера «Спартака» Мурата Якина набрала пять очков, выдала достойную ничью с Германией и вышла в плей-офф со второго места.

Ставлю на очередной гол Швейцарии за 1.55. Да, кэф невысокий, но выбор выглядит максимально надёжно. В 1-м туре парни Якина отгрузили трёшку Венгрии, затем огорчили по разу Шотландию и Германию.

Отмечу, что Швейцария забивала без автоголов и пенальти – тут не списать на везение или стечение обстоятельств. Насколько сложно будет пробить итальянскую оборону? У экс-рулевого «Зенита» Лучано Спаллетти слабая защита, что подтверждают восторженные отзывы об игре Доннаруммы.

Италия пропускает в каждом матче текущего Евро – даже от Албании. Все соперники Спаллетти отличались первыми, а связка Калафьори – Бастони хороша подключениями в атаку, но никак не надёжностью сзади. Тем более что первый пропустит матч из-за дисквалификации.

В прошлом очном матче Швейцария сыграла с Италией вничью 1:1, а в предстоящей встрече может пройти более статусную сборную. Маленький бонус в пользу команды Якина – фора в виде лишнего дня отдыха", — сказал Прокофьев.