Германия – Дания: прогноз Владимира Прокофьева на матч Евро-2024

Руководитель онлайн-маркетинга БК «Олимпбет» Владимир Прокофьев специально для «Чемпионата» дал прогноз на матч Евро-2024 Германия – Дания.

Ставка: тотал больше 9.5 угловых за 1.85.

«Германия – явный фаворит 1/8 финала с Данией. Но брать классическую П1 рискованно. Немцы испытали трудности со Швейцарией, а Эриксен с партнёрами умеют терпеть, разрушать и создавать максимум неудобств топовым сборным.

Две прошлых товарищеских встречи между Германией и Данией завершились вничью, в группе на Евро скандинавы не проигрывают. Поэтому предлагаю присмотреться к угловым – тотал больше 9.5 за 1.85 смотрится любопытно.

Обе команды были и в статусе догоняющих в своих матчах, и в роли лидеров. Но одно оставалось неизменным – большое количество стандартов. За весь групповой этап немцы в сумме подали 25 угловых (по 8,3 в среднем за встречу), а датчане исполнили 21 корнер (по семь за игру).

Вряд ли мы увидим ожидаемые по статистике 15 угловых, но хотя бы десяток должны. Германия любит контроль, владение и фланговые прорывы с дриблингом техничных исполнителей. Дания играет в более вертикальный футбол с навесами на форвардов и эпизодическими подключениями крайних защитников.

Даже по игровой философии всё говорит в пользу большого количества стандартов. Надеюсь, тренеры обойдутся без резкой смены стиля», — отметил Прокофьев.