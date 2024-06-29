Канада — Чили: прогноз на матч Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка Америки Канада — Чили.

Ставка: победа Чили за 2.16.

На текущем этапе Канада не видится командой, которая заслуживает выхода из группы. Она показывает ничем не примечательный футбол. Лидер сборной Альфонсо Дэвис играет посредственно, не ведёт за собой и не делает результата. С такими данными в плей-офф делать нечего.

Сборная Чили, круто прибавившая после назначения Рикардо Гареки, совсем другое дело. Опытный аргентинский специалист улучшил ряд компонентов и рисунок футбола «красной команды», нашёл оптимальное сочетание для основного костяка, воодушевил футболистов.

В недавних товарищеских матчах чилийцы показали, из какого теста слеплены. Они разгромили Албанию (3:0) и Парагвай (3:0), а также навязали борьбу Франции (2:3). В Кубке Америки «красная команда» сыграла вничью с Перу (0:0) и уступила Аргентине (0:1).

Подопечные Гареки смотрелись в разы сильнее перуанцев, но те оборонялись слишком компактно. Во встрече с аргентинцами творил что-то невероятное Клаудио Браво. 41-летний вратарь, когда-то выступавший за «Манчестер Сити», совершил шесть сейвов. Несколько раз он по-настоящему выручил национальную команду.

Не стареет не только Клаудио Браво, но и Алексис Санчес. Ветераны показывают уровень и вдохновляют молодёжь своим примером. В том числе нападающего ЦСКА Виктора Давилу. В трёх ранее упомянутых контрольных встречах он забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Пора бы открыть счёт голам в Кубке Америки.

Поставить на победу чилийцев в грядущей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16. Развитие сборных находится на разных полюсах. Чилийцы начали прогрессировать и показывать зрелый футбол при Гареке, в то время как канадцы полагаются больше на характер и везение.