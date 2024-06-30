Англия — Словакия: прогноз на матч плей-офф Евро-2024

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч плей-офф Евро-2024 Англия — Словакия.

Ставка: победа Англии + тотал меньше 3.5 гола за 1.98.

Шансы словаков обыграть Англию на фоне невразумительности фаворита становятся немного выше. Они могут хорошо подготовиться к серии пенальти. Главное — дотянуть до неё, а дальше уже дело техники. Всё ведёт к тому, что зрелища в предстоящем матче мы не получим.

У «словацких соколов» запас крепости в обороне имеется. На групповом этапе Евро-2024 подопечные Франческо Кальцоны его показали, сенсационно победив Бельгию (1:0). Только вот после этого они уступили Украине (1:2) и сыграли вничью с Румынией (1:1).

Кальцона заслуживает похвалы за старания и прогресс, которого достигли словаки под его руководством. Эпизодами на групповом этапе Евро-2024 они смотрелись как топовая сборная, способная навязать борьбу практически любому сопернику.

Проблема в том, что держать соответствующий темп способны далеко не все футболисты Словакии. Кроме Мартина Дубравки, Милана Шкриньяра и Станислава Лоботки, известных игроков, выступающих за топовые клубы Европы, в её составе нет.

Заключить пари на победу «трёх львов» и тотал меньше 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.98. Не остаётся ничего иного, кроме как ждать очередной победы англичан на классе и новой порции падающих на поле пластмассовых стаканчиков.