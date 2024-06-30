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Букмекеры назвали шансы сборной Грузии пройти Испанию в 1/8 финала Евро-2024

Букмекеры назвали шансы сборной Грузии пройти Испанию в 1/8 финала Евро-2024
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Сборные Испании и Грузии встретятся 30 июня в матче первого раунда плей-офф Евро-2024. Игра состоится в Кёльне на стадионе «Райн-Энерги», стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

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Сборная Испании оказалась лучшей в группе В с девятью очками, команда Грузии финишировала на третьей строчке с четырьмя очками в квартете F.

Явным фаворитом противостояния считается сборная Испании. Ставки на подопечных Луиса де ла Фуэнте принимаются с коэффициентом 1.21.

Заключить пари на победу сборной Грузии можно с коэффициентом 20.0. Ничья по итогам основного времени идёт за 7.00.

Проход сборной Испании в четвертьфинал идёт за 1.09, это около 89% вероятности. Если в следующую стадию пробьётся Грузия, сыграет коэффициент 9.00 (11%).

Поставить на победу испанцев с форой (-2.5 гола) предлагают за 2.65. Тотал больше 2.5 гола идёт за 1.67, тотал меньше 2.5 гола — за 2.30.

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