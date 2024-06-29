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Швейцария – Италия: прогноз Егора Титова на встречу Евро-2024 в Берлине

Швейцария – Италия: прогноз Егора Титова на встречу Евро-2024 в Берлине
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Швейцария – Италия в 1/8 финала Евро-2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.50.

«Швейцарцы хороший групповой этап провели, хотя выиграли только у венгров. Но с шотландцами их уже устраивала ничья. А затем был очень качественный матч с немцами, где Германия спаслась в компенсированное время. Сбалансированная такая сборная, без явных слабых мест, любой может выстрелить и удивить. Италия осталась без Калафьори, про которого очень много позитивных слов было сказано во время группового этапа. Он создал гол, который помог спастись с хорватами. Будут изменения в центре защиты у Спаллетти. И мне кажется, это только заставит Италию играть еще более строго сзади.

ЧЕ-2024 - финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 19:00 МСК
Швейцария
Не начался
Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Даже не знаю, кто здесь будет владеть инициативой. Швейцарцы при Якине больше любят играть вторым номером, проводить свои атаки максимально быстро. Вертикально стараются играть, без лишних распасовок. Да и Италия примерно в таком же стиле играет. Тут как будто и те, и другие будут пытаться отдать мяч, а потом навязать борьбу.

Такой футбол, мне кажется, приведет к отсутствию большого числа моментов. Если Италия поведет, ее вообще тяжело будет вскрыть. Плюс у обеих сборных великолепные вратари. Ставлю на тотал меньше 2,5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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