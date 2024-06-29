Швейцария – Италия: прогноз Егора Титова на встречу Евро-2024 в Берлине

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Швейцария – Италия в 1/8 финала Евро-2024.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.50.

«Швейцарцы хороший групповой этап провели, хотя выиграли только у венгров. Но с шотландцами их уже устраивала ничья. А затем был очень качественный матч с немцами, где Германия спаслась в компенсированное время. Сбалансированная такая сборная, без явных слабых мест, любой может выстрелить и удивить. Италия осталась без Калафьори, про которого очень много позитивных слов было сказано во время группового этапа. Он создал гол, который помог спастись с хорватами. Будут изменения в центре защиты у Спаллетти. И мне кажется, это только заставит Италию играть еще более строго сзади.

Даже не знаю, кто здесь будет владеть инициативой. Швейцарцы при Якине больше любят играть вторым номером, проводить свои атаки максимально быстро. Вертикально стараются играть, без лишних распасовок. Да и Италия примерно в таком же стиле играет. Тут как будто и те, и другие будут пытаться отдать мяч, а потом навязать борьбу.

Такой футбол, мне кажется, приведет к отсутствию большого числа моментов. Если Италия поведет, ее вообще тяжело будет вскрыть. Плюс у обеих сборных великолепные вратари. Ставлю на тотал меньше 2,5», — приводит слова Титова «РБ Спорт».