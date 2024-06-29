Германия — Дания: прогноз Константина Генича на матч 1/8 финала Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Германия – Дания в 1/8 финала Евро-2024.

Ставка: победа Германии во втором тайме за 1.96.

«Не успели мы оглянуться, как уже закончился групповой турнир Евро-2024. И вот пришла стадия плей-офф. В 1/8 финала в Дортмунде хозяева этого чемпионата Европы, сборная Германии, сыграют со сборной Дании. У немцев из-за дисквалификации будет отсутствовать Джонатан Та. Его может заменить Шлоттербек. У датчан, как мы знаем, Юльманн, забивший мяч в ворота сборной Англии, также матч из-за дисквалификации пропустит.

Немцы опять играют против команды, которая использует систему игры с тремя центральными защитниками. Непросто было сборной Германии в игре со Швейцарией, мы это видели. Швейцарцы здорово прессинговали. Мне кажется, у датчан прессинг несколько иначе построен. Понятно, что многое зависит от игры Эриксена, но пока Дания в свою силу ещё на этом чемпионате Европы не сыграла. У немцев были проблемы. Это хороший опыт, что они сумели отыграться в концовке со Швейцарией.

И заметил такую закономерность, что сборная Германии неплохо добавляет во вторых таймах. Это было и с Шотландией, где надо было упрочить своё преимущество и в целом игру контролировать, и с Венгрией во втором тайме неплохо смотрелись, и со Швейцарией добавили. Поэтому во всех вторых таймах сборная Германии выиграла на этом чемпионате Европы. А Дания, если вспомнить, например, матч со Словенией, заметно просела во втором тайме, с сербами чуть просела, и сербы могли в концовке дожать. Поэтому, мне кажется, здесь хороший вариант — рассмотреть предложение «Германия выиграет 2-й тайм» за 1.96. У немцев неплохо работают замены, Нагельсман чувствует пульс своих игроков, поэтому предположу, что именно во втором тайме сборная Германии одержит победу в матче против Дании. Коэффициент – 1.96», — приводит слова Генича «РБ Спорт».