Германия — Дания: прогноз Егора Титова на игру первого раунда плей-офф Евро-2024

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Германия – Дания в 1/8 финала Евро-2024.

Ставка: победа Германии с форой (-1) за 2.18.

«Германия для меня здесь явный фаворит. Про Данию уже не раз говорил, что какой-то застой происходит, не развивается сборная, хотя хороших футболистов очень много.

Наверное, нужен новый тренер, свежие идеи, но федерация верит в этого наставника. Во всех матчах датчане хорошо проводили первые таймы, а затем начинались проблемы. Многое зависит от Эриксена. Как только он устаёт, соперник начинает давить датчан, даже у сербов это получилось, едва не выиграли.

У немцев всё в порядке. Мне кажется, они чуть не настроились на швейцарцев, поэтому были такие проблемы. Здесь уже 1/8 финала, с мотивацией не будет сложностей. У Нагельсмана есть план и по составу, и по заменам. Думаю, даже если сразу не получится забить, то во втором тайме точно додавят Данию. Болельщики в Дортмунде невероятные, помогут. Тем более там выйдет наверняка в защите местный Шлоттербек.

Я верю в победу Германии с форой (-1)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».