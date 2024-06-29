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Германия — Дания: прогноз Егора Титова на игру первого раунда плей-офф Евро-2024

Германия — Дания: прогноз Егора Титова на игру первого раунда плей-офф Евро-2024
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Германия – Дания в 1/8 финала Евро-2024.

Ставка: победа Германии с форой (-1) за 2.18.

«Германия для меня здесь явный фаворит. Про Данию уже не раз говорил, что какой-то застой происходит, не развивается сборная, хотя хороших футболистов очень много.

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Наверное, нужен новый тренер, свежие идеи, но федерация верит в этого наставника. Во всех матчах датчане хорошо проводили первые таймы, а затем начинались проблемы. Многое зависит от Эриксена. Как только он устаёт, соперник начинает давить датчан, даже у сербов это получилось, едва не выиграли.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
29 июня 2024, суббота. 22:00 МСК
Германия
Не начался
Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

У немцев всё в порядке. Мне кажется, они чуть не настроились на швейцарцев, поэтому были такие проблемы. Здесь уже 1/8 финала, с мотивацией не будет сложностей. У Нагельсмана есть план и по составу, и по заменам. Думаю, даже если сразу не получится забить, то во втором тайме точно додавят Данию. Болельщики в Дортмунде невероятные, помогут. Тем более там выйдет наверняка в защите местный Шлоттербек.

Я верю в победу Германии с форой (-1)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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