Испания — Грузия: прогноз «Чемпионата» на матч Евро-2024

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Грузия.

Ставка: победа Испании с форой (-2) за 2.09.

В игре Испании заметны качественные изменения. Луис де ла Фуэнте отказался от стерильного владения мячом без особой опасности для соперника, к которой приучил болельщиков прежний наставник «Красной фурии» Луис Энрике. За счёт быстрых крайних нападающих Нико Уильямса и Ламина Ямаля игра сборной стала разнообразной и более агрессивной в атаке.

Грузия вполне заслужила статус сенсации группового этапа. Дебютант чемпионата Европы довольно быстро адаптировался к уровню соперников и выдал результат: ничья с Чехией (1:1) и победа в матче с Португалией (2:0). Главный фактор успеха Грузии заключается в оригинальной схеме главного тренера Вилли Саньоля и классной игре нападающего Жоржа Микаутадзе.

Французский специалист качественно подготовился к Евро-2024, проанализировав и исправив ошибки, которые были характерны для команды в квалификации. А форвард и вовсе вышел в лидеры гонки бомбардиров, забив три мяча на групповом этапе.

Вот только возникают вполне обоснованные сомнения в том, что Микаутадзе пополнит свой личный счёт. Отметим, что только в 3-м туре вышел из тени лидер Грузии Хвича Кварацхелия, который забил важный гол Португалии и отыграл великолепно.

«Красная фурия» — это сбалансированная и мощная команда. В обороне полнейший порядок, атака вариативна, а наличие в центре поля Родри позволяет диктовать темп и захватывать инициативу. Грузия уступает в индивидуальном мастерстве сопернику, поэтому мы предлагаем сделать ставку на победу Испании с форой (-2) за 2.09.