Аргентина — Перу: прогноз на матч Кубка Америки

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Кубка Америки Аргентина — Перу.

Ставка: Аргентина не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 1.87.

Бело-голубые проиграли только 2 из 59 последних матчей, включая товарищеские. Впечатляет трепетность, с которой Скалони относится к игре в обороне. Ни разу за этот период времени в основное время его подопечные не пропускали больше двух мячей за матч.13 из 16 последних матчей, учитывая товарищеские, подопечные Скалони выиграли всухую. До совершенства осталось совсем немного.

Сборная Перу придерживается схожей стратегии. Только отдачи в виде хороших результатов получает гораздо меньше. Бело-красные не выиграли ни одного из восьми последних официальных матчей. Вничью сыграли с Парагваем (0:0), Венесуэлой (1:1) и Чили (0:0).

Беда сборной Перу заключается в дефиците ресурсов, который вытекает из низкого уровня развития футбола в стране. На умеющих развивать атаки полузащитников и техничных нападающих, обладающих голевым чутьём, она не богата.

Возможно, при другом тренере сборная Перу раскрылась бы с другой, более интересной, стороны. Неразгромные поражения в матчах с Бразилией (0:1) и как раз с Аргентиной (0:2) в квалификации на ЧМ-2026 можно считать успехом, учитывая очень ограниченные возможности бело-красных, но что дальше?

У сборной Перу есть только крепкая защита, а больше ничего. Ни канадцам, ни чилийцам на Кубке Америки она забить не сумела. Будет самым настоящим чудом, если бело-красные забьют Аргентине. 1Х + ТМ 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.87.

Рассчитывать на большое количество забитых мячей определённо не стоит. У бело-голубых не лучшим образом обстоят дела с результативностью. В связи с травмой Лионеля Месси непременно возникнут дополнительные трудности. Вполне вероятно, встреча ознаменуется нерезультативной ничьей или победой аргентинцев с минимальным перевесом.