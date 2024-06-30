Англия — Словакия: прогноз Константина Генича на матч Евро-2024

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Англия – Словакия в 1/8 финала Евро-2024.

Ставка: победа Англии и ТМ 2.5 за 3.05.

«В Гельзенкирхене в 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года Англия сыграет со Словакией. Все продолжают нещадно критиковать сборную Англии — и российские блогеры, и российские болельщики, и мировые болельщики. Ну а в Англии так вообще за словом в карман не лезут. Все критикуют Саутгейта за сухой, прагматичный, неинтересный футбол. Такой состав, а так плохо играют. Но Англия заняла первое место в группе, получила Словакию в соперники в 1/8 финала и стала лучшей командой группового турнира по количеству допущенных моментов у своих ворот. Англия играет правильно, играет на результат, и Саутгейт делает то, что должен. Если сойдут здесь или на стадии четвертьфинала, то тогда критика будет вполне обоснованной. Пока же всё у Англии складывается неплохо. Да, моментов немного команда создаёт, но в целом надёжно играет в обороне. И если Англия сыграет так же, как она играла против Словении, она обязательно соперника дожмёт.

Словакия — команда возрастная, команда, уже добившаяся хорошего результата. Выход из группы — это здорово. В очень ровной группе словаки были, где все набрали по четыре очка. Но мне кажется, сборной Словакии просто не хватит силёнок. Опытные, возрастные футболисты в словацкой команде — Шкриньяр, Пекарик, Дуда, Куцка, и на таком коротком отрезке им всё-таки будет очень сложно этот темп поддерживать.

Поэтому Англия выиграет через «низ» за хороший коэффициент, то есть через тотал меньше 2.5 я бы рассмотрел. Если не верите в победу сборной Англии, думаете, что опять всё может уйти в дополнительное время через «низовую» ничейку, что вполне вероятно, если Англия ничего не реализует, то можно рассмотреть просто тотал меньше в этом матче за 1.8. Но я бы всё-таки поверил в то, что Англия именно через «низ» победу одержит», — приводит слова Генича «РБ Спорт».