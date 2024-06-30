Англия — Словакия: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/8 финала Евро-2024

Журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Словакия.

Ставка: победа Англии и ТМ 4.5 за 1.60.

«Не особо хочется говорить о сборной Англии, родоначальники футбола хоть и заняли первое место в своей группе и беспроблемно из неё вышли, но при этом демонстрируют такой футбол, что сложно вообще это было смотреть и называть футболом. Сборная Англии — одна из худших команд на всём Евро по прессингу, по прессингу на чужой половине поля, на втором месте с конца по касаниям в чужих штрафных. Как можно с таким подбором исполнителей играть в такой унылый футбол, сказать сложно. Но, справедливости ради, надо признать, что и у своих ворот англичане практически ничего соперникам не позволяли в этих прошедших трёх матчах.

Словаки гораздо более симпатичны были на групповом этапе. Понятно, с мастерством там не очень всё здорово, но это совсем не оборонительная команда, довольно смелая и хорошо организованная. Вопрос в том, будут ли возникать у словаков моменты с англичанами, всё-таки под контролем последних здесь будет проходить игра.

Моя ставка – победа англичан и тотал голов меньше 4.5 за 1.60», — приводит слова Петросьяна «РБ Спорт».