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Англия — Словакия: прогноз Тимура Журавеля на матч 1/8 финала Евро-2024

Англия — Словакия: прогноз Тимура Журавеля на матч 1/8 финала Евро-2024
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Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2024 Англия — Словакия. Матч пройдёт 30 июня в Гельзенкирхене и начнётся в 19:00 мск.

Ставка: проход Англии и ТМ 2.5 за 2.15.

«Как просто рассуждать о сборной Англии, потому что от неё никогда ничего не ждёшь, мало голов, мало атак, счёт всегда минимальный, да и вообще, пройти дистанцию турнира, сыграв только низы букмекерские – это надо умудриться, но Англия это умеет. Конечно, в этом матче она явный фаворит, пусть даже и футбол её слишком скуден и подвергается такой сумасшедшей критике.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я выбираю очень простой прогноз – проход Англии через низ. Я даже допускаю, что они сыграют 0:0 и пройдут через овертайм», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».

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