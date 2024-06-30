Англия — Словакия: прогноз Тимура Журавеля на матч 1/8 финала Евро-2024

Комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 1/8 финала Евро-2024 Англия — Словакия. Матч пройдёт 30 июня в Гельзенкирхене и начнётся в 19:00 мск.

Ставка: проход Англии и ТМ 2.5 за 2.15.

«Как просто рассуждать о сборной Англии, потому что от неё никогда ничего не ждёшь, мало голов, мало атак, счёт всегда минимальный, да и вообще, пройти дистанцию турнира, сыграв только низы букмекерские – это надо умудриться, но Англия это умеет. Конечно, в этом матче она явный фаворит, пусть даже и футбол её слишком скуден и подвергается такой сумасшедшей критике.

Я выбираю очень простой прогноз – проход Англии через низ. Я даже допускаю, что они сыграют 0:0 и пройдут через овертайм», — приводит слова Журавеля «РБ Спорт».