Англия — Словакия: ставка Игоря Семшова на игру плей-офф Евро-2024

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Англия — Словакия.

Ставка: проход Словакии за 5.40.

«Сборная Англии, мягко говоря, не лучшим образом выглядела на групповом этапе — одна минимальная победа и две блеклые ничьи. Последняя со Словенией для команды Гарета Саутгейта и вовсе вышла безголевой. И поток критики на англичан ещё больше увеличился.

Сборная Словакии в 3-м туре тоже сыграла вничью, с Румынией 1:1. Но команда Франческо Кальцоны сознательно пошла на устраивающий обе команды результат. У словаков отличился Ондрей Дуда.

Есть ощущение, что эта игра будет очень упорной и малорезультативной. Да, Англия фаворит, но Словакия упрётся очень серьёзно. До серии пенальти, а там может выйти всё что угодно.

Сборная Англии вылетит, логично завершив свою нынешнюю европейскую кампанию», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».