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Англия — Словакия: ставка Игоря Семшова на игру плей-офф Евро-2024

Англия — Словакия: ставка Игоря Семшова на игру плей-офф Евро-2024
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Англия — Словакия.

Ставка: проход Словакии за 5.40.

«Сборная Англии, мягко говоря, не лучшим образом выглядела на групповом этапе — одна минимальная победа и две блеклые ничьи. Последняя со Словенией для команды Гарета Саутгейта и вовсе вышла безголевой. И поток критики на англичан ещё больше увеличился.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Англия
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Словакии в 3-м туре тоже сыграла вничью, с Румынией 1:1. Но команда Франческо Кальцоны сознательно пошла на устраивающий обе команды результат. У словаков отличился Ондрей Дуда.

Есть ощущение, что эта игра будет очень упорной и малорезультативной. Да, Англия фаворит, но Словакия упрётся очень серьёзно. До серии пенальти, а там может выйти всё что угодно.

Сборная Англии вылетит, логично завершив свою нынешнюю европейскую кампанию», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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