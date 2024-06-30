Англия — Словакия: прогноз Александра Елагина на игру чемпионата Европы по футболу

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Словакия.

Ставка: обе забьют за 2.44.

«Третий по счёту на турнире четвертьфинальный матч, в котором сойдутся сборные Англии — победитель группы С, и Словакии, занявшей третье место в группе Е.

Этой игрой Гельзенкирхен прощается с Евро–2024. Англия здесь обыграла Сербию 1:0. Для сборной «трёх львов», как мы видим, поле «Ауф–Шальке» уже знакомо и оказалось счастливым. Принимая во внимание, что футболисты в большинстве своём люди суеверные, можно считать, что уже перед стартовым свистком англичане получили пусть небольшое, но всё же преимущество, тем более что победа, добытая в 1-м туре над сербами, пока стала для них единственной — последующие две игры принесли им две унылые ничьи: с датчанами 1:1 и со словенцами 0:0.

Став победителем группы C, Англия оказалась на очень выгодной для неё стороне турнирной сетки, что позволило ей избежать встречи с такими командами, как Германия, Франция, Испания и Португалия — с ними британцы могут встретиться только в финале.

Словакия пробилась в плей-офф из группы Е, где сложилась уникальная итоговая ситуация, когда все её участники набрали по четыре очка — Румыния, Бельгия, Словакия и Украина. В истории финальных турниров чемпионатов Европы такое случилось впервые.

Сборные Англии и Словакии провели между собой шесть матчей: в пяти победили англичане и однажды была зафиксирована ничья ( 0:0 на Евро–2016).

В предстоящем матче 1/8 финала 30 июня безусловным фаворитом традиционно видится Англия со своими раскрученными звёздами. Но не надо забывать, что в сборной Словакии практически все игроки стартового состава выступают за сильные европейские клубы, где они далеко не на последних ролях: вратарь Мартин Дубравка — в английском «Ньюкасле», капитан и центрдеф Милан Шкриньяр — в «Пари Сен–Жермен», хавбеки Станислав Лоботка и Ондрей Дуда — в итальянских «Наполи» и «Вероне» соответственно. В той же «Вероне» один из главных её форвардов — 22-летний форвард Томаш Суслов. Словаки вполне могут преподнести сюрприз. Обе забьют», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».