Англия — Словакия: ставка Эльвина Керимова на игру Евро-2024 в Гельзенкирхене

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Словакия.

Ставка: победа Англии и ТМ 3.5 за 1.95.

«Англия и Словакия встретятся в 1/8 финала Евро-2024. Англичане, несмотря на то что показывают очень сдержанный, осторожный футбол, пока своей цели добиваются. Промежуточная цель была достигнута – они прошли группу, контролируя матчи, контролируя соперников через стерильное владение, через надёжную игру, большое количество поперечных передач. В общем, Англия пока в своём стиле. Она своей игрой, я думаю, не может нравиться, но пока всё оправдывается результатом — выходом из группы.

Словакия на Евро приятно удивила и смогла выйти из группы, показав хороший футбол, и, в общем, мы увидели команду, которая может играть агрессивно, которая может прессинговать, которая может играть смело. Но вот попытки прессинговать Англию, конечно, могут обернуться неприятными последствиями, учитывая, что она из-под прессинга может хорошо выходить. В общем, сам факт выхода Словакии из группы уже событие. Уже можно за это команду Кальцоны хвалить.

Я в этом матче не буду оригинален. Выберу ставку комбинированную – «победа Англии и общий тотал голов меньше 3.5» с коэффициентом 1.95. Думаю, Англия одержит, скорее всего, спокойную победу с небольшим количеством мячей. По традиции она в плей-офф крупных турниров играет сдержанно. На этом Евро выступает ещё более закрыто, по-моему, чем на прошлых турнирах», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».