Англия — Словакия: ставка Романа Павлюченко на игру 1/8 финала Евро-2024

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Англия — Словакия.

Ставка: победа Англии с форой (-1) за 1.70.

«30 июня в 1/8 финала Евро-2024 сыграют Англия и Словакия. Мне, конечно, совсем не нравится, как играют англичане. Но не думаю, что словаки тут смогут остановить прагматичного соперника.

Англия выступает совсем не так, как от неё все ожидали. Точнее, если вспоминать игры команды Саутгейта за последние годы, то ничего особо удивительного нет. Но, конечно, на чемпионате Европе очень уж осторожно выступает коллектив, вообще не рискует. После быстрых голов англичане садятся в оборону и отдают мяч сопернику. И это сработало с Сербией (1:0), частично со Словенией, хотя там сами «три льва» забить не смогли (0:0). Но вот Дания чуть не обыграла родоначальников футбола — слишком уж пассивно выступила сборная и давала сопернику шансы забить.

Но сильно корить Англию не за что – она своего добилась. Ведь главное – результат. А от команды Саутгейта сейчас ожидания самые высокие. Так что из группы она вышла с первого места и поставленной цели добилась.

А вот у Словакии была тяжёлая группа – в соперниках Бельгия и Украина. Но в их квартете, в котором была ещё и Румыния, всё сложилось неожиданно. К 3-му туру у всех команд было по три очка. Словакам и румынам хватило бы ничьей, чтобы обоим выйти в плей-офф и оставить Украину на четвёртом месте, – это они и сделали.

В целом Словакия показала средние результаты. Провальных матчей у неё не было. Часто подопечные Кальцоны предпочитали играть в свой футбол, не подстраиваясь под соперника. Это могло принести им разгромное поражение от Бельгии. Но там большие проблемы с реализацией были у соперника, да и сама Словакия грамотно сыграла – добыла три очка.

Сейчас с Англией команде будет тяжело. Самые тяжёлые матчи для подопечных Саутгейта ещё впереди. Так что я снова жду пассивного футбола от них. Но так или иначе своего команда добьётся – её уровень всё равно намного выше, чем у противника», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».