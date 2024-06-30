Англия — Словакия: ставка Асана Абибуллаева на игру плей-офф чемпионата Европы — 2024

Блогер Асан Абибуллаев дал прогноз на матч Евро-2024 Англия – Словакия.

Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 2.22.

«Букайо Сака, Деклан Райс и Аарон Рамсдейл могут выйти в 1/4 финала Евро-2024. Англии досталась лёгкая сетка, но недооценивать Словакию тоже нельзя – особенно с учётом искромётного футбола Саутгейта, которого критикует, похоже, весь мир. Но сегодня у Гарета есть шанс пройти дальше по турниру, а результат – главное в этой всей истории, пусть и футбол слишком скучный. Кстати, возможно, именно в плей-офф мы увидим новые мощности Англии. В группе все топ-сборные стараются играть исключительно на результат, оберегать каждое очко, не пропускать, отсюда и выходит скукота.

Если взглянуть на историю встреч, то тут без шансов для словаков. Всего шесть матчей – пять побед Англии и ничья.

Англичане не просто должны проходить, а обязаны – тут просто другого варианта даже нет. Не пройти Словакию… представьте, какой вой поднимется на Туманном Альбионе!» — приводит слова Абибуллаева «ВсеПроСпорт».