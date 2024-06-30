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Испания — Грузия: прогноз Константина Генича на игру 1/8 финала Евро-2024

Испания — Грузия: прогноз Константина Генича на игру 1/8 финала Евро-2024
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Грузия.

Ставка: победа Испании с форой (-2) за 2.07.

«Обе команды недавно играли в отборочном турнире. В итоге Грузия пропустила 10 мячей от Испании. Семь голов получили грузины дома и три на выезде. Яркая и эмоциональная сборная Грузии никого не оставила равнодушной. Но, мне кажется, уж слишком много сил и эмоций было выплеснуто в матче с Португалией и этого может не хватить в игре с Испанией. Грузия вроде как уже и решила свои глобальные цели на Евро.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Мне кажется, на групповом этапе Грузия выплеснула все свои силы. Нужно всё же планомерно распределять эмоции и силы. Если Испания не потеряла свой тонус из-за большого изменения состава в матче с Албанией, то Грузии будет очень сложно. Будет проблематично сдержать ещё одну куда более бегущую команду, чем Португалия.

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При всём уважении к игре Грузии, её вратаря, Хвичи и так далее, но Испания должна минимум в два мяча обыграть соперника. В любом случае грузины домой вернутся героями.

Я бы на этот матч рассмотрел победу Испании с форой (-2). Еще бы рассмотрел тотал Испании больше 2.5 мяча. Грузия очень слабая команда в обороне, и они уже откровенно поднаелись. Мамардашвили всё тащить уже не сможет», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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