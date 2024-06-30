Испания — Грузия: прогноз Эдуарда Мора на матч плей-офф Евро-2024

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Грузия.

Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 1.70.

«Интриги как таковой в этом матче я не вижу, тут вопрос, с каким счётом испанцы победят грузин. Понятно, что многие из нас болеют за сборную Грузии, но сборная Испании очень хороша, и нужно понимать, что в третьем матче испанцы дали отдохнуть основным футболистам и вышли те, кто меньше играл. А грузины во всех матчах от первой до последней минуты напрягались, уставали и играли основным составом.

Сборная Испании сейчас в полном порядке, ещё и отдохнувшая и полная сил. Поэтому как бы грузины ни старались, но шансов у них на хороший итог я просто-напросто не вижу. Поэтому мой прогноз на эту игру – победа сборной Испании с форой (-1.5)», — приводит слова Мора «РБ Спорт».