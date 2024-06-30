Испания — Грузия: прогноз Ксении Коваленко на игру чемпионата Европы 30 июня

Футболистка ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко дала прогноз на матч Евро-2024 Испания — Грузия.

Ставка: победа Испании с форой (-2) за 2.09.

«Сборная Грузии уже знатно пошумела на этом Евро, обыграв Португалию в последнем матче группового этапа. Мотивация пройти дальше, безусловно, есть.

Но в победу над «Красной фурией» верится с трудом. К тому же испанцы пока что не испытывают проблем. Жду интересного с матча с большим количеством голов. Испания уверенно выиграет. Коэффициент на победу испанцев с форой в два мяча – 2.09», — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».