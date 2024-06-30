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Испания — Грузия: прогноз Ксении Коваленко на игру чемпионата Европы 30 июня

Испания — Грузия: прогноз Ксении Коваленко на игру чемпионата Европы 30 июня
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Футболистка ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко дала прогноз на матч Евро-2024 Испания — Грузия.

Ставка: победа Испании с форой (-2) за 2.09.

«Сборная Грузии уже знатно пошумела на этом Евро, обыграв Португалию в последнем матче группового этапа. Мотивация пройти дальше, безусловно, есть.

ЧЕ-2024 — финальный раунд . 1/8 финала
30 июня 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Грузия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Но в победу над «Красной фурией» верится с трудом. К тому же испанцы пока что не испытывают проблем. Жду интересного с матча с большим количеством голов. Испания уверенно выиграет. Коэффициент на победу испанцев с форой в два мяча – 2.09», — приводит слова Коваленко «РБ Спорт».

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