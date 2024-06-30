Испания — Грузия: прогноз Виктора Гусева на встречу 1/8 финала Евро-2024

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Грузия,

Ставка: гол Мораты за 2.01.

«Испания и Грузия в 1/8 финала чемпионата Европы. Испания пока имеет абсолютно лучшие показатели на Евро. Это единственная команда, которая набрала максимальное количество очков и не пропустила. Достаточно сказать, что ставшую второй в её группе Италию испанцы опередили на пять очков на дистанции из трёх туров. Такого преимущества нет ни в одной другой группе.

Грузия отстала от Португалии и Турции в своём квартете на два очка. Португальцев даже удалось переиграть. Правда, по понятным причинам, так как Португалия уже досрочно обеспечила себе плей-офф и вышла на игру не в оптимальном составе. Путь у грузинской команды был сложный. Она прекрасна, но эйфории быть не должно. Здесь было и поражение от Турции, и матч против чехов, где Грузии местами сильно везло.

Статистика личных встреч за испанцами: шесть побед Испании и одна победа грузин в 2016 году. Все победы испанцев одержаны в официальных матчах. В частности, в отборе на этот Евро соперники были в одной группе. В Тбилиси хозяева были разгромлены со счётом 1:7. Тогда хет-трик оформил Альваро Мората. На выезде грузины уступили со счётом 1:3.

Нужно обратить внимание на то, что даже при крупных проигрышах грузины забивали. В обеих очных встречах Грузия забивала в свои ворота. Испанцы использовали мощный прессинг.

Грузия здорово дебютировала на первом для себя Евро. Понятно, что скамейка запасных у грузин заметно короче. Здесь нет такого широкого выбора исполнителей. Возможно, грузины могут забить в ворота испанцев, но едва ли у них получится не пропустить. В отличной форме голкипер Мамардашвили. Ему крайне сложно забить дальним ударом. Поэтому можно обратить внимание на тех, кто способен переиграть его в ближнем бою.

Я снова подвожу вас к фигуре Мораты. Грузины много сил отдали в матче с Португалией, а вот испанцы расслабились против Албании. На поле вышел обновлённый состав с десятью новыми футболистами. Мората получил время на отдых и появился против албанцев только в конце встречи. Напомню, что турнир он начал с гола в ворота хорватов. Я желаю Грузии удачи, но уж очень сложный попался им соперник. Поэтому ожидаю преимущество фаворита и гол Мораты», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».