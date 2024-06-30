Испания — Грузия: ставка Игоря Семшова на игру плей-офф Евро-2024 30 июня

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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Евро-2024 Испания — Грузия.

Ставка: победа Испании с форой (-2) за 1.98.

«Сборная Грузии творит историю. В 3-м туре группового раунда команда Вилли Саньоля одолела немотивированную и решившую свою задачу Португалию 2:0. Хвича Кварацхелия забил свой первый мяч на турнире, а Жорж Микаутадзе третий!

Сборная Испании в группе одержала три победы. Последнюю подопечные Луиса де ла Фуэнте оформили над Албанией в очень будничном стиле 1:0. Единственный мяч Ферран Торрес забил в дебюте игры.

В квалификации на Евро команды играли в одной группе, и испанцы были явно сильнее — 7:1 и 3:1.

Сейчас Испания тоже победит. С разницей в два-три мяча», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».