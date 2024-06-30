Испания — Грузия: ставка Романа Павлюченко на матч Евро-2024 в Кёльне

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Грузия.

Ставка: победа Испании и обе забьют за 3.20.

«Матч Испании и Грузии мы увидим в 1/8 финала Евро-2024. Интересная пара, тут точно можно ждать яркой игры, какими были и все в групповом этапе с их участием. Но всё же предпочтение отдам «Красной фурии».

Грузия мне очень понравилась в групповом раунде ЧЕ. Поначалу казалось, что не хватит команде опыта участий в подобных турнирах, слишком много ошибок она будет совершать. Частично так и было в 1-м туре Евро с Турцией (1:3). Но после этого были уже более уверенные матчи в исполнении «крестоносцев» — 1:1 с Чехией и даже 2:0 с Португалией. Да, португальцам в 3-м туре уже ничего особо не надо было. Но грузинам всё равно тяжело пришлось, но они выиграли.

Испания же показала свой очень высокий уровень в матчах в группе. В доминирующей манере команда де ла Фуэнте смогла выиграть во всех трёх турах. Уверенно переиграла она и Хорватию (3:0), и Италию (1:0). Помимо хорошей атаки, и в обороне «Красная фурия» выступает уверенно, не даёт свободы соперникам. Сейчас Испания по праву считается одним из фаворитов на успех во всём турнире.

Да, нас точно ждёт яркий матч. Испания, конечно, будет доминировать. Но Грузия уже показала, что способна играть вторым номером и добиваться успехов. Состав команды Саньоля тоже очень хороший – помимо Хвичи, есть ещё Микаутадзе, являющийся сейчас лучшим бомбардиром турнира, а также Мамардашвили в воротах.

Но состав испанцев всё же сильнее. Буду болеть за Грузию, может, она даже забьёт, но поставить предложу на победу номинальных хозяев поля. Тем более они уже играли в отборе на Евро, и тогда команда де ла Фуэнте выиграла 7:1.

Сейчас такого же счёта, конечно, не жду. Но мой выбор – выигрыш Испании и обе команды забьют», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».