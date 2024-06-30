Испания — Грузия: ставка Эльвина Керимова на встречу 1/8 финала Евро-2024

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Грузия.

Ставка: победа Испании и ТБ 2.5 за 1.74.

«Испания и Грузия встретятся в 1/8 финала Евро-2024. Это пара, которую в плей офф, наверное, не ждали. Прежде всего не ждали вообще Грузию тут. Это сенсация — сам факт выхода команды Саньоля в плей-офф. Испания понятно, что здесь должна была быть. Она в группе показала очень цельный, уверенный классный футбол.

Испания одержала три победы, то есть выиграла пока все свои матчи на турнире. И я думаю, что можно говорить о том, что испанцы одни из фаворитов этого Евро, по крайней мере по качеству показываемого футбола. Как уверенно они вышли, прямо скажем, из не самой простой группы. Команда ещё в последнем туре играла вторым составом. То есть основные игроки получили возможность отдохнуть. Де ла Фуэнте распределяет силы по дистанции, его команда должна быть свежей. И я думаю, что это важный фактор в пользу Испании, один из многих факторов в их паре с Грузией.

Грузия сотворила главную сенсацию этого Евро. Она обыграла в последнем туре одного из фаворитов турнира — Португалию. Да, португальцы играли не основой командой, но какая разница. Игроки, которые вышли, получили шанс, были мотивированы, что им надо доказывать Мартинесу, что они тоже хотят быть игроками старта. Зато в основе выходил и Роналду. Но Португалии это не помогло.

Хвича показал классный футбол, забил. Но лучший игрок Грузии, конечно, Мамардашвили, я думаю, что пока даже лучший игрок этого чемпионата. Во всяком случае его влияние на игру и на результаты самое большое из всех игроков. Если бы не Мамардашвили, я думаю, Грузию бы в плей-офф мы бы с вами не увидели. Потому что по количеству предотвращённых голов у него там какой-то космический показатель, уже больше трёх за три матча. Так что Мамардашвили, безусловно, герой.

Да, Испания тут явный фаворит. Честно говоря, я думаю, здесь не буду оригинален. Выберу комбинированную ставку — победа Испании и общий тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.74. Мне кажется, здесь всё будет очевидно, при всём уважении к Грузии, при всей симпатии. Испания просто сильнее, а Грузия уже сотворила подвиг, сотворила чудо, выйдя в плей-офф. Думаю, в матче с Испанией сенсации не произойдёт», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».