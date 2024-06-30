Испания — Грузия: прогноз Романа Гутцайта на матч Евро-2024 30 июня в Кёльне

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Евро-2024 Испания — Грузия.

Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 1.70.

«Сборная Испании будет играть в матче 1/8 финала против главного открытия группового этапа — команды Грузии. Грузины в последнем туре смогли победить Португалию со счётом 2:0 и сенсационно вышли в плей-офф, где попали на одного из главных фаворитов этого чемпионата Европы.

Испанцы на турнире пока не пропустили ни одного мяча. Ранее такое не удавалось ни одной сборной в рамках группового этапа чемпионатов Европы. Испанцы показали очень высокий уровень игры и против Хорватии, и против Италии, и играя вторым составом в заключительном матче группового этапа против Албании. Понятно, что все основные игроки сборной Испании получили возможность передохнуть, и они будут полны сил для того, чтобы реализовывать тренерские идеи Луиса де ла Фуэнте в матче с Грузией.

Ну а команда Грузии, наоборот, она сейчас перевыполнила свою задачу, поэтому максимально раскрепощённо может играть во встрече 1/8 финала против испанцев. Конечно, испанцы выглядят большими фаворитами накануне этой встречи и кажется, что сборная Испании должна без каких-то видимых проблем проходить в 1/8 финала.Думаю, что это больше ощущение. На практике испанцам может и не быть так легко в матче с цепкой и очень организованной грузинской командой. Поэтому предположу, что испанцы пройдут в следующий раунд, победят, но не факт, что прям с большим преимуществом по количеству забитых мячей. Я здесь сыграю аккуратно. Победа сборной Испании с форой (-1.5)», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».