Испания — Грузия: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата Европы по футболу — 2024

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Испания — Грузия.

Ставка: победа Испании и ТМ 3.5 за 1.95.

«Испания — единственная сборная, которая смогла одержать на групповом этапе три победы из трёх. Разгром Хорватии, минимальная по счёту, но не по игре победа над Италией и 1:0 с Албанией. Любопытно, что из пяти забитых испанцами мячей не было ни одного дубля, все игроки отличились по разу, а однажды случился автогол. Команда де ла Фуэнте подходит к 1/8 финала в оптимальном состоянии и настроении.

Грузия на этом групповом этапе удивила всех. Поражение от Турции в 1-м туре абсолютно не смутило команду Вилли Саньоля. Во 2-м туре была ничья с не самой лёгкой Чехией, а матч 3-го тура и вовсе вошёл в историю страны. Победа над чемпионом Европы — 2016 — Португалией — удивительное событие. Уже на первых минутах отличился Хвича, а на 57-й минуте Микаутадзе реализовал пенальти. В концовке игры Португалия обрушила на ворота Грузии серьёзное давление, но Мамардашвили был хорош. Сухая победа, которая отправляет команду в 1/8 финала.

Грузия уже прыгнула выше головы, Испания же — один из претендентов на титул. Наверняка они выиграют, но крупной победы я тут не жду. Ставка: победа Испании + тотал меньше 3.5», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».