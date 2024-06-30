Фрибет 2000 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч Евро-2024 Испания — Грузия

30 июня состоится матч 1/8 финала Евро-2024 Испания — Грузия. Начало – в 22:00 мск. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет от букмекера БЕТСИТИ до 2000 рублей за первую ставку. Нужно только выполнить простые условия:

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Мощно прошлась по соперникам на групповом этапе Евро-2024 «Красная фурия». Испания выиграла три матча, причём не пропустив ни одного мяча: у Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0). Стоит отметить, что в 3-м туре главный тренер Луис де ла Фуэнте провёл ротацию состава, но это решение не сказалось на игре команды.

Грузия вполне заслужила статус сенсации группового этапа. Дебютант чемпионата Европы довольно быстро адаптировался к уровню соперников и выдал результат: ничья с Чехией (1:1) и победа в матче с Португалией (2:0). Главный фактор успеха Грузии заключается в оригинальной схеме главного тренера Вилли Саньоля и классной игре нападающего Жоржа Микаутадзе.

Французский специалист качественно подготовился к Евро-2024, проанализировав и исправив ошибки, которые были характерны для команды в квалификации. А форвард и вовсе вышел в лидеры гонки бомбардиров, забив три мяча на групповом этапе.

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